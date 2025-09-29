Suat Güzey, 9 Ocak 1965 tarihinde Ankara’da doğdu.

Oyuncu şu anda 60 yaşında. Başkentte geçen çocukluk ve gençlik yıllarında sanat dünyasına ilgi duydu.

Özellikle tiyatroya ve radyo programlarına yöneldi.

Kariyerinin başında radyo sunuculuğu yaptıktan sonra televizyon projeleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk ve seslendirme alanlarında da başarılı projelere imza attı.

Evlendi mi?

Suat Güzey'in özel hayatı hakkında kamuya açık sınırlı bilgi bulunuyor.

Evli olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapmadı.

Kariyer Hayatı

Suat Güzey'in kariyeri, radyo ile başladı ve televizyona sıçradı.

1990'larda Gün FM'de program sunuculuğu yaptı. Oyunculukta ilk önemli adımlarını "Yılan Hikayesi" ve "Tatlı Hayat" gibi dizilerde attı.

Ardından "Hayat Bilgisi", "Esir Şehrin Gözyaşları", "Zalim" ve "Patron Kim" projelerinde rol aldı.

Sinemada "Bayanlar Baylar" ve "En Son Babalar Duyar" filmleriyle izleyiciyle buluştu. Seslendirme alanında da aktif olan Güzey, son olarak Kanal D'deki "İnci Taneleri" dizisinde Talip karakterini canlandırdı.

2025'te "Evrim Akın'la Ev Gezmesi" programına konuk olarak evini tanıttı.

Kariyerinde 20'den fazla dizi ve film projesi yer alıyor.