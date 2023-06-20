Müsabaka tarih ve saatleri yapılan toplantı ile belirlendi. Düzenlenen toplantı sonrasında ilk müsabakanın yarın saat 09.00’da olduğu bilgisi paylaşıldı.

Müsabakalar kapsamında Yozgat’a gelen sporcularla birlikte depremde hayatını kaybeden depremzedeler için Rıza Kayaalp Spor Salonundan Cumhuriyet Meydanına kadar saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen saygı duruşu ve İstiklal Marşı programından sonra ise Türkiye’nin ilk Milli Parkı Çamlık’ta piknik etkinliği düzenlendi.

374 SPORCU KATILACAK

ANALİG Su Topu Grup Müsabakaları, 20-23 Haziran 2023 tarihleri arasında Yozgat’ta gerçekleştirilecek. Müsabakaya 35 ilden 374 sporcu katılacak.

Anadolu Yıldızlar Ligi; her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sporun tabana yayılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması amacıyla yapılıyor.

Spor Kompleksi Yüzme Havuzunda 2 gün sürecek müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular çeyrek finallere katılmaya hak kazanacak. Melike Aslı Arslan/Alpaslan Demir