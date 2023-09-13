Rektörlüğün talebi üzerine, üniversite kampüs alanının yeşillendirilmesi, bahçe sulama ve uzun yıllar su ihtiyacını karşılamak amaçlı Kayalı Boğaz Deresi mevkiine bir gölet oluşturulması için Devlet Su İşleri 12’nci Bölge Müdürü Okan Bal ve beraberindeki heyet Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ile bir araya geldi.

Bu yıl sonuna kadar ihalesinin tamamlanarak 2024 Mayıs ayı itibariyle üç ay gibi kısa sürede bitirilmesi planlanan ve 120 bin metreküp su depolama hacmine sahip olacak gölet, üniversite kampüsünde yaşanan su sıkıntısına köklü çözüm sağlayacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürü Okan Bal, üniversite kampüsünde yapımı gerçekleştirilecek olan ve bölgede ilk olacak beton gövde tipi gölet projesi olduğu bilgisini verdi.

Kampüse yapılacak su göletin 120 bin metreküp depolama hacmine sahip olduğunu belirten Bal, göletin toplamda 200 dekar alanın su ihtiyacına cevap verebileceğinin altını çizdi.

Bal, sözlerine şöyle devam etti: “Amacımız bu yıl sonuna kadar projenin ihalesini tamamlayıp 2024 yılının Mayıs ayında işe başlayıp üç ay gibi kısa bir sürede barajı tamamlayarak üniversitemize kazandırmak. İnşa edeceğimiz baraj sadece sulama amaçlı olup kampüsün çevre ve peyzaj düzenleme çalışmalarında da kullanılabilecek."

Üniversitenin en büyük problemlerinden birinin sulama problemi olduğuna vurgu yapan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, kısa sürede bu soruna reaksiyon vererek proje çalışmalarına hız veren Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürü Okan Bal ve ekibine teşekkür etti. Rektör Yaşar, bu proje ile çevre üniversitelere örnek yaşanılabilir yeşil bir kampüs olma yolunda önemli bir eksikliğin giderileceğini sözlerine ekledi.

Göreve başladığı günden itibaren üniversitenin ihtiyaçlarına çözüm bulma yolunda adımlar attıklarını dile getiren Yaşar, yıllardır süre gelen su sorununa proje kapsamında köklü bir çözüm üreteceklerini ifade etti. (Mustafa Babayiğit)