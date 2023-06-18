Göreve geldiği günden itibaren belde halkı için çalışan Belediye Başkanı Oğuz Ünal, evlerde yaşanan su sıkıntısından başlayarak tüm beldede su sıkıntısına çözüm buldu.

2019 yılında göreve geldiğini belirten Başkan Ünal, “Göreve geldiğimiz günden itibaren hem beldemiz hem de vatandaşlarımız için durmadan çalışıyoruz. Beldemizde yaşanan sıkıntıları tespit ederek çalışmalarımızı ona göre planladık. Beldemizde en büyük sıkıntılardan bir tanesi de vatandaşlarımızın yaşamış olduğu su sıkıntısıydı. Şükürler olsun ki evlerimizde ki su sıkıntısı ortadan kaldırdık. Evlerimizde suyu akmayan musluğumuz kalmadı. Bunun yanı sıra mahallelerimizde akmayan çeşmelerimizin de temizlik ve bakımını yaparak su sorununu ortadan kaldırdık. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi de boru değişimleri yapılarak çeşmelerimizin sularını akıttık halkımız güle güle kullansınlar” dedi. Alpaslan Demir