Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yeni bir hat ile ilave kaynak içme suyu deposuna bağlanarak sisteme dahil edildi.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın, yaptığı açıklamada, küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklığın giderek artan bir sorun haline geldiğini belirtti.

“Geçmiş dönemlerde açtığımız yeni kuyu ve ilave kaynaklarla vatandaşımızı susuz bırakmadık. Ancak son günlerde nüfus artışı, birkaç büyük arıza ve su kuyularının verimindeki düşüş nedeniyle yüksek kesimlerde ve yüksek katlı binalarda planlı olmayan tazyik azlığı ve su kesintileri yaşandı” diyen Yalçın, problemin giderilmesi için yeni hatlar oluşturularak kaynakların depolara aktarıldığını, yedek kaynaklar için sondaj çalışmalarına başlandığını kaydetti.

Yalçın, “İnşallah problemler birkaç gün içerisinde tamamen giderilmiş olacak. Ancak hiçbir su kaynağı sınırsız değil. Bu nedenle suyu israf etmeden, verimli kullanmak hepimizin görevi. Vatandaşlarımızdan bahçe sulama, araç ve halı yıkama gibi israfa yol açacak tüketimlerden kaçınmalarını rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.