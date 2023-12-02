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Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, su faturalarındaki "kaçak su" ve "atık su" bedellerine dair dikkat çeken bir karar verdi. Muğla'daki bir otel işletmesinin, kaynak suyunu kullanmasının ardından çıkan atık suyu şehir atık su şebekesine bağlamasıyla ilgili olan bu karar, su faturalarındaki bazı ücretlerin artık alınmayacağına işaret ediyor.

Mart 2018'de başka bir kişi tarafından devralınan otel işletmesi, belediye ekiplerince 755 bin lira atık su bedeli ve kaçak atık su cezası ile karşı karşıya kaldı. İşletme, devralınmadan önceki döneme ait cezayı ödememe, devralındıktan sonraki döneme ilişkin ise atık su bedelinin adil bir şekilde hesaplanması adına dava açtı.

Ancak, yerel mahkeme davanın reddine karar verdi. İstinaf mahkemesi ise otel işletmesinin devrinden sonraki atık su bedeli olarak belirlenen 94 bin liralık kısmın ödenmesine hükmetti. Yapılan temyiz başvurusu üzerine Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, istinaf kararını onayladı.

Yargıtay'ın kararında, "Kendi taşınmazındaki kuyudan su çıkararak kullanılan kişi ve kuruluşlardan kaçak su bedeli alınamayacağı, üretilen atık suyun kanalizasyon tesislerine verilmesi halinde atık su bedeli alınabileceği" belirtilerek, davalı tarafın temyiz itirazlarının reddine ve kararın onaylanmasına karar verildi. Bu karar, su faturalarındaki atık su bedellerine ilişkin yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.