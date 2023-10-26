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Sivas’ta mahalle çeşmesinden su doldurup evine gitmek isteyen bir kişi kendisini fark etmeyen çöp kamyonunun altında kalacak can verdi.

Edinilen bilgiye göre olay Çayyurt Mahallesi 16. Sokakta yaşandı. Çöp almak için sokağa giren A.Ç. (50) yönetimindeki 58 BY 287 plakalı çöp kamyonu, mahalle çeşmesinden bidonunu su doldurup evine dönen Ömer Sami Aydınoğlu’nu (80) fark etmeyerek üzerinden geçti. Yaşlı adam olay yerinde vefat etti. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.