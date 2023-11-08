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Çekerek ilçesinde belediye, Çekerek Irmağı üzerine kurduğu su değirmeninde karabuğdaydan un üretiyor.

Karabuğdayın kıymetli ve pahalı olduğunu ifade eden Çakır, bu unun vatandaşlara ulaştırılmasına katkı sunmaya çalıştıklarını vurguladı.

Çekerek Irmağı ve barajı etrafında belediyeye ait arazilere karabuğday ektiklerini aktaran Çakır, "Elde ettiğimiz karabuğdayı su değirmenimizde una dönüştürüyoruz. Bu unu paketleyip vatandaşlarımızın ulaşması için Çekerek Kadın Girişimci Kooperatifi ve yöresel ürünler satış merkezimizde satışa sunuyoruz. İnşallah 2024'te bu projeyi daha da büyüterek daha çok kişiye ulaşmayı hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı.