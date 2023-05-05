Uzmanlar şifalı bitkilerin etkilerinden faydalanarak stresin etkilerini azaltmanın mümkün olduğunu söyledi.

“KAYGI HAYATIN HER ALANINDA”

Gündelik koşturmaca arasında bazen gereğinden fazla strese ve yorgunluğa maruz kalındığını söyleyen uzmanlar tarafından, “Hayatın her alanında yer alan kaygıya ile bağlantılı olarak vücudumuzun geliştirdiği stres yüzünden insanın tüm günü kötü geçebiliyor. Özel hayatta ve işteki problemler insanı daha çok stres konusunda tetiklese de bunun doğal çözümleri var. Adaçayı, melisa çayı, papatya çayı, lavanta çayı, biberiye strese iyi gelen çaylardandır. Adaçayı, özellikle günlük yaşam temposuna rahatlamaya ihtiyaç duyan kişilerin tercih ettiği aylardan birisidir. Özellikle stresten kaynaklanan sindirim bozukluklarına da iyi gelir” bilgileri paylaşıldı.

“ÇAYLARDAN FAYDALANILABİLİR”

Uzmanlar tarafından, “Vücudu rahatlatmak, zihni dinlendirmek ve daha iyi bir uyku çekmek için özellikle stresi azaltıcı etkisi olan bitkilerin şifasından yararlanabilirsiniz. Çayların hepsini demlemek için aynı yöntemi kullanmalısınız. Bir tatlı kaşığı kadar kurutulmuş bitkinin üzerine bir su bardağı kaynar su ilave edilerek, ağzı kapalı olacak şekilde 10 dakika boyunca demlenmeli” denildi.

HANGİ ÇAY, NASIL İYİ GELİR?

Uzmanlar strese iyi gelen çaylar hakkında da bilgi vererek şunları ifade ettiler; “Lippiacitriodora ya da Aloysiatriphylla isimleriyle bilinen Melisa, 'Limon Melisa' olarak diğer türlerden ayrılır. İnce uzun yaprakları vardır ve limonsu kokusuyla dikkat çeker. Latince ismi Melisa officinalis olan oğul otu ise, tamamen farklı bir türdür ancak ikisinin de etkileri aynıdır. Oğul otu, daha çok karabaş otuna benzer ve limon melisa gibi kokmaz. Melisa çayı, vücudu rahatlatır, sinir sistemini gevşetir ve uykuya dalmayı kolaylaştırır. Yatmadan önce içilen bir fincan melisa çayı, daha huzurlu bir uyku çekmeye yardımcı olur. Latince ismiyle Salvia, birçok alt türü bulunan ve ülkemizde de kolaylıkla yetiştirilebilen bir bitkidir. Öksürüğe, grip ve benzeri rahatsızlıklara iyi geliyor olmasıyla bilinen adaçayı, sinir sistemini de rahatlatıcı özelliklere sahiptir. Lavanta bitkisinin içeriğindeki uçucu yağların doğrudan sinir sistemini etkileyen ve rahatlatan özellikleri vardır. Çay olarak tüketildiğinde biraz acımsı bir tat verdiğinden dolayı, aromaterapi yoluyla (uçucu yağı koklanarak) tercih edilebilir ancak bitki çaylarına da küçük miktarlarda kurutulmuş lavanta çiçekleri ilave edilebilir.” Ahmet Ayverdi