Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk’a ait Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi Çankırı semalarında görüntülendi. Vatandaşlar, sıra halindeki uyduları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medya platformlarında paylaştı. Starlink, SpaceX’in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor. (İHA)