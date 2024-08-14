Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ta beklenmedik bir gelişme yaşandı. İki çeyrektir gelirlerinde düşüş yaşayan şirketin CEO'su Laxman Narasimhan, görevinden ayrıldı. Şirketten yapılan açıklamada, Narasimhan'ın hem CEO'luk hem de yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrıldığı belirtildi.

Starbucks'ın yeni CEO'su olarak ise Chipotle'ın başarılı CEO'su Brian Niccol atandı. Niccol, 9 Eylül'de yeni görevine başlayacak. Bu süreçte şirketin mali işler direktörü Rachel Ruggeri, geçici CEO olarak görev yapacak.

İSRAİL BOYKOTLARININ ETKİSİ

Starbucks'ın bu kararı almasında, İsrail'e destek veren uluslararası firmalara yönelik boykot kampanyalarının da etkili olduğu düşünülüyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle birçok şirket protestolarla karşılaşmış ve Starbucks da bu durumdan olumsuz etkilenmişti.

FİNANSAL ZORLUKLAR

Son iki çeyrekte gelirlerinde düşüş yaşayan Starbucks, bu dönemde zorlu bir süreçten geçiyordu. Ocak-mart döneminde gelirleri yüzde 2 azalırken, küresel satışları yüzde 4 düşüşle 2020 sonundan bu yana ilk kez gerilemişti. Nisan-haziran döneminde ise bu düşüşler sırasıyla yüzde 0,6 ve yüzde 3 olarak gerçekleşmişti.

Starbucks'ın yeni CEO'su Brian Niccol'un göreve başlamasıyla birlikte şirketin yeni bir döneme gireceği düşünülüyor.