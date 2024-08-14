Brian R. Niccol'un kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Brian R. Niccol kimdir? İşte detaylar…

BRİAN R. NİCCOL KİMDİR?

Starbucks, 13 Ağustos 2024 tarihinde Brian R. Niccol'un CEO olarak atanacağını duyurdu. Niccol, Laxman Narasimhan'ın yerini alarak Starbucks'ın yeni CEO'su olacak. Niccol, 31 Ağustos 2024 tarihinde şu anki görevi olan Chipotle CEO'luğundan ayrılacak.

EĞİTİM:

Brian R. Niccol, lisans eğitimini Miami Üniversitesi'nde tamamlamış olup, MBA derecesini ise Chicago Üniversitesi Booth İşletme Okulu'ndan almıştır.

KARİYER:

Brian R. Niccol, Starbucks’ın yeni başkanı ve CEO'su olarak atanacak. Niccol, Mellody Hobson'dan başkanlık görevini ve Laxman Narasimhan'dan CEO görevini devralacak. Bu açıklamanın ardından Starbucks hisseleri %24,5 oranında değer kazandı.

Niccol, Starbucks’a katılmadan önce 2018 yılından itibaren Chipotle Mexican Grill'in CEO'su olarak görev yapmaktaydı. Niccol’un liderliğinde Chipotle’ın gelirleri iki katına çıkarken, kârı neredeyse yedi kat arttı. Chipotle hisseleri ise Niccol döneminde yaklaşık sekiz kat değer kazandı. Ayrıca, Niccol, Chipotle’ın perakende çalışanlarının maaşlarını artırmış ve çalışanlara yönelik faydaları genişletmiştir.

Niccol, Chipotle CEO'luğuna geçmeden önce, Taco Bell'in CEO'su olarak görev yapmış ve burada Steve Ells'in yerine geçmiştir.

ÖDÜLLER:

Brian R. Niccol, 2019 yılında Bloomberg’in The Bloomberg 50 listesinde ve Fortune’un Yılın İş İnsanı listesinde yer aldı. 2020 yılında Chicago Üniversitesi Booth İşletme Okulu'nun Seçkin Mezunlar listesinde, 2021 yılında ise EatingWell’in Amerikan Gıda Kahramanları listesinde yer aldı.

9 EYLÜL'DE YENİ GÖREVİNE BAŞLAYACAK

Starbucks'ın yeni CEO'su olarak ise Chipotle'ın başarılı CEO'su Brian Niccol atandı. Niccol, 9 Eylül'de yeni görevine başlayacak. Bu süreçte şirketin mali işler direktörü Rachel Ruggeri, geçici CEO olarak görev yapacak.