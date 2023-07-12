Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinesinde hayata geçirilen "Kariyer Kapısı Staj Seferberliği Projesi" kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığınca İl Müftülüklerine bağlı birimlerde staj eğitimi seferberliği başlatılmıştı.

Sohbet havasında geçen toplantıda Müftü Gülden, Diyanet İşleri Başkanlığının yerelde sunmuş olduğu din hizmetleri hakkında detaylı bilgiler verip öğrencilere nasihatlarda bulundu ve sorularını cevapladı. Akabinde İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner ve Din Eğitimi Şube Müdürü İbrahim Çınar ile birimlerde çalışan personel tarafından birim tanıtımlarına geçildi.

Proje kapsamında, Yozgat İl Müftülüğü bünyesinde İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen staj programında, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim gören ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf öğrencileri İl Müftülük makamı başta olmak üzere müftü yardımcılığı, müdürlük, vaizlik, uzmanlık ve diğer unvanlarda din hizmetinin görev ve sorumlulukları ile diğer birimlerin işleyişleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öğrenciler teori ve pratik olarak 20 günlük yoğun ve kapsamlı bir staj eğitimine tabi tutulacaklar. Mustafa Babayiğit