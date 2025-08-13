Türkiye'de 2024 yılının en çok dinlenen şarkısı olarak yerini alan Cıstak parçası Spotify'dan kaldırıldı.

Dijital müzik platformu Spotify'ın 2024 şarkı istatistiklerine göre Türkiye'de en çok dinlenen şarkı Batuflex, Narco ve Era7capone işbirliğiyle çıkan 'Cıstak' olmuştu. Ayrıca şarkı 71 gün Spotify listelerinde 1 numarada yerini alarak rekor kırdı.

Türkiye'de en çok dinlenen şarkılardan birisi olan "Cıstak Cıstak" parçası Spotify'dan kaldırıldı. Neden kaldırıldığına dair henüz bir açıklama söylenmedi.

Şarkıcı Aydilge şarkının 2024 en çok dinleneni olmasına Instagram hesabından paylaştığı video ile tepki göndermişti. Gençler üzerinde olumsuz etki yarattığı eleştirisi alan şarkı ile ilgili Aydilge şunları ifade etmişti:

"Türkiye'nin bu sene en çok dinlenilen şarkısı Cıstak olmuş. "Aldım marka, bakmıyorum faturasına, adı Katarina, verdim tam arasına" gibi sözleriyle ve de "Tanıştım Bebek'te, adı Natasha, dedim uzatma bebek, yat aşağı' gibi söylemleriyle kalpleri fethetmiş bu şarkı!

Kadın bedenin aşağılandığı, para, marka ve bir şeyler tüttürmenin en fiyakalı ve havalı şey olarak gösterildiği bu şarkılar çok dinleniyor, evet. Nakaratında 'Hadi cıstak, cıstak, cıstak, manitalar ıslak, ıslak, ıslak...' diye eşlik ediyor herkes.

Peki çare yasaklamak mı? Ben yasakların ve sansürün sadece cazibeyi artırdığını ve yasaklanan şeylerin güçlendiğini düşünüyorum. Onun yerine kültürel bir farkındalık yaratmak çok daha anlamlı. Bu şarkıların alıcısı ne kadar çok olsa da, biz de bunu eleştirme hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz. Elbette ki bir gün dinleyiciler, ben gerçekten ne dinliyorum ve bu şekilde neye alet oluyorum diye düşünecekler, sorgulayacaklar. Cinsiyetçi, sadece mal mülkle övünen, araba ve manita sayısıyla, birşeyleri tüttürmekle ve marka övücülüğü ile inşa edilen bu zihniyet karşısında birbirimize destek olmalıyız diye düşünüyorum."