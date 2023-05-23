Göstermiş oldukları başarıdan dolayı sporculara teşekkür eden Kaymakam Fatih Topuz, “Her yaşta spor yapmanın çok önemlidir. Sporu taçlandıran elde edilen başarıdır. Başarının en güzel örneğini burada görüyoruz. İlçemizden Dünya şampiyonasında birinci çıkması ve dereceye girmeleri gurur verici. Çocuklarımız hem okula gitmeli hem de spor yapabilmeli. Başarılarınızın bundan sonraki dönemlerde de devam edeceğine inancım sonsuz" dedi.

İyi temennileri için Kaymakam Topuz’a teşekkür eden sporcular aynı zamanda da kendilerine vermiş olduğu destekten dolayı şükranlarını ilettiler. Haber Merkezi