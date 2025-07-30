ANALİG Yüzme Bölge Müsabakalarında dereceye giren sporcular Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürünü ziyaret etti.

Kayseri’de 26-27 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme 4. Grup Bölge Müsabakalarında derece elde eden Yozgatlı sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur’u makamında ziyaret etti.

Müsabakalarda Kızlar 13 Yaş Kategorisinde 3’üncülük, Erkekler 13 Yaş Kategorisinde ise 4’üncülük derecesi elde eden sporcular ve antrenörleri, başarılarını İl Müdürü Hopur ile paylaştı.

İl Müdürü Hopur, elde edilen derecelerin Yozgat sporunun gelişimi adına önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Ziyaretin sonunda Hopur, sporculara başarılarının devamını dileyerek çeşitli hediyeler takdim etti.