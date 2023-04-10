Gençlik Merkezinde çocukları spora özendirme çalışmaları devam ediyor.

Geleceğin sporcularına basketbol eğitimi verilerek yeteneklerinin yönlendirilmesi sağlanıyor. Bu sayede hem geleceğin şampiyon sporcuları tespit ediliyor hem de çocukların spor kültürünü geliştirerek sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması hedefleniyor.

GENLER KURSLARDAN MEMNUN

Gençlerin spor faaliyetlere katılmalarını sağlamak, sporu sevdirmek ve sporcular yetiştirmek gayesiyle hizmete sunulan Gençlik Merkezi spor kursları, gençlerin uğrak adresi oluyor.

Spor kursları ile gençlere vakit geçirecekleri ortamlar sunulurken, çeşitli branşlarda verilen eğitimlerle spor alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda kurs ile gençlere eğitimler veriliyor.

Son olarak basketbol kursuna katılan gençler, alanında uzman eğitmenler tarafından teknik ve uygulamalı eğitim alıyor. Kurslardan yararlanan gençler, geleceğin genç yetenekleri olmak için uzman hocaları nezaretinde ter döküyor. Sporcu olmak isteyen gençler basketbol gibi branşlardan kurslarla hayallerine hazırlanırken, tatil ve boş zamanlarını da sporla geçiriyor. Gençler, sunulan imkânlarla hem teknik hem de uygulamalı eğitim alarak, vakitlerini sporla geçiriyorlar.

Aileler de çocuklarının hem fiziksel hem de bilişsel gelişimlerine katkı sunduğu için kurstan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiriyor. Melike Aslı Arslan