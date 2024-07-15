Süper Vali Recep Yazıcıoğlu anısına düzenlenen "XC Open Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışları" Tokat’ta büyük bir coşkuyla başladı.

Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu adına "XC Open Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışları" başladı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun katılımlarıyla açılış programı gerçekleştirildi. 25’i yabancı olmak üzere toplamda 110 sporcu yarışmaya katıldı. 21 Temmuz’a kadar Topçam Yaylası’nda devam edecek olan yarışları vatandaşlar da heyecanla izledi. Yaylaya gelen çevre köylerden ve il merkezinden gelen vatandaşlar sporcuların heyecanına ortak oldu.