Sorgun İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oğuz Kağan Sungur ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü personelleri ve sporcuları, Kaymakam Abdurrezzak Canpolat'ı makamında ziyaret etti.

Sorgun İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oğuz Kağan Sungur'dan yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler alan Kaymakam Canpolat, İlçe Gençlik ve Spor Müdürüne, personellerine ve sporcularına kolaylıklar diledi.

Kaymakam Canpolat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı ve kendisine hediye edilen forma için teşekkür etti.