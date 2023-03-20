Zirve yolunda galibiyet

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakanın ilk dakikalarında oyunda üstünlüğü eline alan kırmızı siyahlı ekip hem savunmada hem de hücumda etkili olarak güçlü rakibi karşısında sayı farkını açtı.

İlk 10 dakikalık bölümünde üstün olan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor bu dakikadan itibaren oyun hakimiyetini rakibi Güneysuspor’a kaptırdı. Konuk ekip kalecisini bir türlü geçemeyen kırmızı siyahlılar kalesinde de üst üste goller görünce skor biranda eşitlendi. İlk devrenin sonlarına doğru hücumda etkili olamayan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, soyunma odasına 11-13 geride girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında toparlanan kırmızı siyahlı ekip önce eşitliği yakaladı ardından da öne geçerek aradaki farkı açmaya başladı. Müsabakanın son 10 dakikasına kadar oyunu önde götüren kırımızı siyahlı ekip, oyundan düşünce Güneysuspor toparlandı ve önce beraberliği yakaladı son 2 dakikalık bölüme ise 24-25 önde girdi.

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor geriye düştükten sonra taraftarının da müthiş desteğini arkasına alarak toparlandı. Rakibi karşısında üst üste goller bulurken, kalesinde ise İzzet kritik kurtarışlar yapınca müsabakayı 27-26 önde tamamlayarak zirve yolunda önemli bir galibiyet almış oldu.

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor’da Muhammet Niyazi Bozkurt attığı 9 gol ile hem takımının hem de müsabakanın en golcü ismi olurken, Zekeriya Güleş 6, Talha Kurd 4, Yunus Altuner, Nuri Şahin, Farzad Amanı Ghoulenjı 2, Enes Gümüşsoy ve Hasan Avvuran ise 1 gol attı.

Konuk ekip Güneysuspor’da Hakan Şahin attığı 6 gol ile takımının en golcü ismi olurken, Emirhan Özdemir, Metin Boşnakoğlu, Alperen Konan 4, Muhammet Ali Çakır 3, Ferdi Kayış 2, Yusuf Özer, Furkan Yıldız ve Burak Koçali ise 1 gol attı.

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor’da İzzet Emre Kocaman, Yunus Altunen birer kez, Talha Kurd ve Farzad Amanı Ghoulenjı ise iki defa iki dakika cezası alırken, Yunus Altuner ve Farzad Amanı Ghoulenjı sarı kart gördü. Güneysuspor’da ise Muhammet Ali Çakır, Metin Boşnakoğlu, Alperen Konan birer kez iki dakika cezası alırken, Muhammet Ali Çakır, Hakan Şahin, Furkan Yıldız sarı kart gördü. »Haber Merkezi