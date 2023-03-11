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Zekâ Oyunları şampiyonası gerçekleştirildi

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları turnuvası Sorgun ilçe şampiyonası gerçekleştirildi.

11 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Zekâ Oyunları şampiyonası gerçekleştirildi

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, İlçe Gençlik Spor Müdürü Levent Tunver, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Şahin, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ünlü, Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Mehmet Kılınçarslan, turnuva direktörü ve Sorgun Hastanesi başhakemi Halil İbrahim Kartal takdim etti.  
Konu ile ilgili Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalan işbirliği protokolü kapsamında yapılacak olan Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Sorgun İlçe Şampiyonasını 104 ilkokul 102 ortaokul olmak üzere toplam 206 öğrencimiz ve 30 görevli öğretmenimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Dereceye giren öğrencilerimizi tebrik eder katılan tüm öğrenci ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz. Turnuvanın yapılasında desteklerinden dolayı Sorgun Belediyemize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğümüze, İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğümüze ve gönüllü özverili öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz. Dereceye giren öğrencilerimize Yozgat İl Finalinde başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi

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Zekâ Oyunları şampiyonası Gerçekleştirildi
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