Yüzme tamamlandı

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen yarışmalarda 29 kategoride toplam 65 sporcu mücadele etti.

Çekişmeli ve heyecanlı geçen yarışmalarda sporcular kelebek, kurbağlama ve serbest stillerde kendi kategorilerinde birinci olabilmek için çaba sarf etti. Yapılan yarışmalar sonrasında ilk dört sırayı alan yüzücüler madalya almaya hak kazandı.

Yarışmaları birinci sırada tamamlayan sporcular ise Türkiye Şampiyonası birinci kademe grup müsabakalarında Yozgat’ı temsil edecek.

Yarışmaları Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Özgür Akgün de takip ederken müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara madalyalarını Spor Şube Müdürü Hasan Bağçeci verdi. »Haber Merkezi