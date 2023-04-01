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Yüz yüze eğitim yapıldı

UEFA veya FIFA'ya bağlı ulusal federasyonların en üst liglerinde 7 yıl ve üzeri oynamış futbolcuların katılma hakkına sahip olduğu UEFA B/A Birleşik Antrenör Eğitim Programı'nın ikinci yüz yüze eğitim modülü İstanbul'da yapıldı.

01 Nisan 2023 Cumartesi 10:00
Yüz yüze eğitim yapıldı

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan eğitimin ilk gününde, programı UEFA B/A Eğitiminden Sorumlu Antrenör Eğitimcileri Serhat Sütlü ve Fatih Serkan Albayrak ile birlikte bizzat yöneten TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, aday antrenörlere içerik ve metodoloji hakkında bilgi verdi. Daha sonra gruplar halinde ödev sunumları yapıldı. Programın kalan bölümünde piyon oyuncuların katılımıyla saha uygulamaları gerçekleştirildi. Öncesinde ise bu pratiklere dair sunumlar yapıldı.
UEFA B/A Birleşik Antrenör Eğitim Programı, 9 yüz yüze eğitim modülünden oluşuyor. Ayrıca etap aralarında online eğitimler ve ödevler ile eğitimde süreklilik sağlanıyor. Haber Merkezi

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