Yozgat’ta düzenlendi

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Wushu Kung Fu İller Arası 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Turnuvası, Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Düzenlenen turnuvaya Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ve vatandaşlar katıldı.

6-18 yaş aralığında 7 ilden 250 sporcunun katıldığı turnuvayı izleyen Vali Polat, sporcuları tebrik etti.

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