Yozgatspor tempo artırdı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kırmızı Siyahlı ekip, dün de ağır bir tempo üzerinde durdu. Sabah yapılan kondisyon idmanının ardından teknik ve taktik çalışmaları üzerinde yoğunlaşan Kırmızı Siyahlılar, sergiledikleri performansla günden güne daha iyiye gittiklerini gösterme fırsatı buldular.

Yozgatspor, çalışmalarını dün sabah ve öğleden sonra olmak üzere yaptığı iki idmanla sürdürdü.

İkinci yarı öncesi eksikliklerini gidermeye çalışan Yozgatspor 1959 FK, idmanlarını sıklaştırdı. Oyuncularının kısa zamanda istenen düzeye gelmesi için tempoyu düşürmeyen Teknik Direktör Feridun Dündar, tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi yönünde idmanlara ağırlık verirken, oyuncuların oldukça istekli olmaları yüz güldürdü.

Tempoyu çok iyi ayarlayarak, erken form tutmayacaklarını belirten Yozgatspor Teknik Direktörü Dündar, “Erken form tutmakta çok yararlı değil. Zira ilk yarı biteli çok zaman geçmediği için oyuncularımızı bıraktığımız yere getirme konusunda çok zorlanacağımıza inanmıyorum. O nedenle çok idman yapıp, hatalarımızı en aza indirmek, ancak bunu yaparken de tempoyu çok iyi ayarlamak durumundayız” dedi.

Dündar, ikinci yarı hakkındaki düşüncelerini de aktardı. Takımların kadrolarını güçlendirerek ikinci yarıya gireceğine dikkat çeken Dündar, “Ben ikinci yarının daha zorlu geçeceğine inanıyorum. Çünkü düşmeme ve şampiyonluk mücadelesi ligi çok daha zorlu bir hale getirecek. Şu an için istediğimiz yerde olduğumuz söylenemez ama biz lig sonuna kadar üzerimize düşeni yaparak sonucu bekleyeceğiz” dedi. »Haber Merkezi