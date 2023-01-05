Yozgatspor iyi hazırlanıyor

Teknik Direktörü Feridun Dündar, ikinci yarı hazırlıklarının devam ettiğini belirterek oluşacak rekabet ortamı ikinci yarıda istediğimiz hedeflere ulaşmamızı sağlayacaktır dedi.

Takımın önce alt sıralardan uzaklaşması, ardından da sezon başında belirlenen hedefler mücadele etmesinin yolunu kamp dönemlerinin çok iyi değerlendirilmesi ile mümkün olacağını savunan Dündar, bu süre zarfında herkesin takıma girmek adına çok çalışmasını sağlayacaklarını açıkladı. Bunun takım içi rekabeti arttıracağına ve kaliteyi beraberinde getireceğine dikkat çeken Dündar, "Eksikliklerini ortadan kaldıran bir takımın çok daha iyi yerlere gelmesi zor olmayacaktır" diye konuştu.

Zamanın kendileri için çok kıymetli olduğunu ve çok iyi kullanmak durumunda olduklarını ifade eden Dündar, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Zaman bizim için çok kıymetli. Tüm olumsuzlukları ortadan kaldırmak açısından çok çalışmaktan başka yolumuz yok. Böyle olduğu zaman zaten eksiklikler kendiliğinden ortadan kalkar ve hedefe ulaşma yolunda avantaj elde ederiz."

Hazırlık maçlarına da fazlasıyla önem verdiklerini kaydeden Dündar, konuşmasını şöyle tamamladı: “Kamp dönemlerinde fırsat bulduğumuz zaman hazırlık maçları yapacağız ki, bu maçlar hatalarımızı, zaaflarımızı görmek açısından çok iyi bir gösterge olacak. Çok farklı bir galibiyet alırsın, takım süper dersin ancak öyle değil. Başarılı olmak için sadece fiziksel ve teknik açıdan yeterli olmak sizi istediğiniz hedeflere ulaştırmıyor. Zihinsel açıdan da çok iyi hazırlanmanız gerekiyor.” »Haber Merkezi