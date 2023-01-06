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Yozgatspor'a destek gecesi

Yozgatspor 1959 takımına destek olmak amacıyla Almanya Yozgatlılar Federasyonu (AYFED) organizasyonunda 14 Ocak Cumartesi günü destek ve dayanışma gecesi düzenlenecek.

06 Ocak 2023 Cuma 02:00
Yozgatspor'a destek gecesi

Yozgatspor Yönetiminin ikinci yarı öncesinde takıma destek olmak amacıyla yaptığı girişimler karşılığını buldu.  AYDEF tarafından organize edilen Almanya’nın Hamburg şehrinde gerçekleştirilecek olan Yozgatspor’a destek dayanışma gecesinin tarifi belli oldu. 
14 Ocak’ta Hamburg’ta ki Armada Eventsal’da saat 16.00’da start alacak destek gecesine birçok şirket sponsor oldu. 
Mustafa Tatlıtürk ve Grup Yaren’in sahne alacağı destek ve dayanışma gecesinde elde edilen gelirlerle, ikinci yarı öncesinde kadroya takviye yapılması bekleniyor. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspora Destek Gecesi
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