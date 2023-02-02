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Yozgat
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Yozgat’ı temsil edecekler

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) güreş müsabakalarında Yozgat’ı temsil edecek olan güreşçiler arasında seçme yapıldı. 

02 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Yozgat’ı temsil edecekler

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Güreş İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen güreş il seçmelerine 44 sıklette 230 sporcu katıldı. 
Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çok Amaçlı Spor Salonu’nda Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş İl seçmelerinde güreşçiler il karmasına girebilmek için kıyasıya mücadele etti. 
Güreş İl Temsilci Yunus Bölükbaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sporun tabana yayılması amacıyla başlatm ekip oluşturdukış olduğu Anadolu Yıldızlar Ligi projesi kapmasında Güreş grup müsabakalarında Yozgat’ı temsil etmek üzere katılacak sporcuları belirlemek üzere il seçmeleri yaptıklarını söyledi.  
Güreşin beşiği olan Yozgat’ta Anadolu Yıldızlar Liginde mücadelede edecek ve Türkiye şampiyonluğuna kadar uzanacak birlarını dile getiren Bölükbaşı, “Rıza Kayaalp gibi dünya, Avrupa şampiyonu yetiştirmiş, sayısız rekorlara imza atmış bir memleket olarak güreş branşın da geçmişte olduğu gibi şimdi de çok iddialıyız. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uzun zamandır uygulamaya konulan Anadolu Yıldızlar Liginde hedefimiz Türkiye Şampiyonluğuna kadar ulaşmak. Bunun için Çok Amaçlı Spor Salonunda seçme yaptık. Oluşturduğumuz il karmasına ben güveniyorum ve grup müsabakalarında da istediğimiz sonuçları alacağımıza inanıyorum.” dedi. »Haber Merkezi

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Yozgatı Temsil Edecekler
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