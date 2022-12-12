Yozgat temsilcisi yenildi

İki takım maça başladıktan sonra üstünlüğü sağlamaya çalışan Sincan Belediyespor ilk yarı ataklarına devam etti. Deplasman takım olan Yozgatspor ilk yarıda defans olarak güçlü bir savunma gerçekleştirdi. Defans sonrası ataklarına devam eden Yozgatspor ilk yarıyı golsüz bitirdi. Karşı takım olan Sincan Belediyespor ise sert ataklarına rağmen ilk yarıyı topu fileye kavuşturamadan tamamladı.

Hakem düdüğü çalması ile ikinci yarı başladı. İkinci yarı golü hedefleyen Sincan Belediyespor ataklarına devam etti. Sert ataklarına devam ederken dakikalar 57’ yi gösterirken top kornere çıktı. Korner vuruşunu kullanan Sincanspor oyuncusu topu içeriye yolladı. Yozgatspor’ un güçlü defansı topu kaleden uzaklaştırırken Sincan Belediyespor oyuncusu topu orta sahadan içeriye yolladı. Bunu fırsat bilen 19 numaralı Sincanspor oyuncusu topu file ile buluşturdu. Bu sayede beraberlik bozuldu ve Sincan Belediyespor 1-0 öne geçti. Mücadeleye devam eden Yozgatspor golsüz olarak maçı bitirdi. Mücadeleyi Sincan Belediyespor 1-0 olarak kazandı. »Haber Merkezi