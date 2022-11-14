Yozgat temsilcisi berabere kaldı

Maçın 11’inci dakikası Talasgücü Spor kalecisinin yaptığı degaj ile topu önüne alan 17 numaralı Oğuz Saltabaş sol taraftan pasıyla takım arkadaşı 22 numaralı Emircan Konuk sert şutla topu filelere yolladı. Dakika 26’da sönük geçen karşılıklı ataklar taç ile sonuçlandı. 27’nci dakikada ise Yozgatspor’un 93 numaralı oyuncusu Anıl’ın ceza sahasına yaptığı orta auta gitti. Daha sonra 29’uncu dakikada sol taraftan gelen top ile ceza sahasına giren Yozgatspor oyuncusu Hüseyin Akman’ın sert şutu ile top ağlarla buluştu. 37’nci dakikada Talasgücü Spor 7 numaralı oyuncusu Ramazan Taş topu direkt Yozgatspor fileleri ile buluşturdu. Skor ilk yarıda 2-1 oldu. Talasgücü Belediyespor ilk yarıda öne geçti. Daha sonra ilk yarının bitmesine yakın Talasgücü 88 numaralı futbolcusu Bahtiyar Dolma’nın sert şutu Yozgatspor’un fileleri ile buluştu. Talasgücü Belediyespor ilk yarıyı 3-1 önde bitirdi.

İkinci yarının ilk dakikalarında Yozgatspor’un 4 numaralı oyuncusu Seyit Eren yaptığı faul nedeniyle sarı kart ile cezalandırıldı. 50’nci dakikada Yozgatspor gelişen hızlı atağında sağ kanattan orta alana inen 18 numaralı Mert Can Polat’ın sert şutu ile top filelerle buluştu. Maç skoru 3-2 oldu. 66’ncı dakikada Yozgatspor korner atışı kazandı. Sol taraftan yapılan atışta topa iyi yükselen 4 numaralı oyuncu Seyit Eren topu fileler ile buluşturdu. Yozgatspor 1959 FK beraberliği sağladı. 77’nci dakika da Yozgatspor teknik direktörü Alper Yeşil hakeme itirazdan sarı kart ile cezalandırıldı. Daha sonrasında maç 3-3 olarak sonlandı.

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