Yolları ayrıldı

Yozgat Belediyesi Bozokspor tarafından yapılan açıklamada; “ Teknik direktörümüz Adnan Avcu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Adnan Avcu'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.
»Alpaslan Demir
07 Mart 2023 Salı 02:00
Yozgat Belediyesi Bozokspor tarafından yapılan açıklamada; “ Teknik direktörümüz Adnan Avcu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Adnan Avcu'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.