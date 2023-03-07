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Yolları ayrıldı

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele veren Temsilcimiz Yozgat Belediyesi Bozokspor teknik direktörü Adnan Avu ile karşılıklı olarak yolları ayırdı.

07 Mart 2023 Salı 02:00
Yolları ayrıldı

Yozgat Belediyesi Bozokspor tarafından yapılan açıklamada; “ Teknik direktörümüz Adnan Avcu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Adnan Avcu'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi. 
»Alpaslan Demir

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Yolları Ayrıldı
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