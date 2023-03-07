Yolları ayrıldı

Yozgat Belediyesi Bozokspor tarafından yapılan açıklamada; “ Teknik direktörümüz Adnan Avcu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Adnan Avcu'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

»Alpaslan Demir