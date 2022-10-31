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Yenilgisiz şampiyon

Yozgatspor Veteranlar takımı, Antalya’da düzenlenen ve 26 takımın katıldığı 100’üncü yıl futbol şenliğinde hiç yenilgisiz şampiyon oldu.

31 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
Yenilgisiz şampiyon

Turnuvaya giden Veteranlar takımı 26 Ekimden itibaren başlayıp, 29 Ekimde son bulan final maçına kadar mücadeleye devam etti. Veteranlar takımı ilk gün olan maçta Fethiye Masterler takımı ile karşılaştı. Karşılaşma sonucu 5- 0 galibiyet ile maçı Yozgat temsilcisi kazandı. 
İkinci gün olan maçta ise Kasımpaşa Masterler ile maç yaptı. Yozgat Veteranlar ve Kasımpaşa Masterler maç sonucu 2-2 olarak açıklandı. Futbol şölenin 3’üncü günü Bayraklı Master ile karşılan Veteranlar takımı, 1-0 yenerek üstünlüğünü korudu. O gün içinde rekabete devam eden Yozgat Veteranlar takımı, İstanbul Karadeniz Veteranlar ile mücadele etti. Yozgat temsilci 4-1 karşı takımı yenerek finale kalmaya hak kazandı. 
Futbol şölenin son günü final maçı oldu. Yozgat Veteranlar takımı ve Kemer Masterler FK ile final maçında karşılaştı. Karşılaşma sonrasında üstünlüğü ve şölen boyunca yenilgisi olamayan Yozgat Veteranlar takımı kazandı. »Haber Merkezi

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Yenilgisiz şampiyon
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