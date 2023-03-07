Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.392,31
ALTIN
1.119,77
DOLAR
18,91
STERLİN
22,75
EURO
20,21

Yeni takım kuruldu

Yozgat’ta yeni bir takım daha kuruldu. Sorgun 1071 adı ile kurulan takım bu sezon ikinci amatör küme liginde yer alacak.

07 Mart 2023 Salı 02:00
Yeni takım kuruldu

Sorgun 1071 Spor Kulübünün Başkanlığını ise Muhammet Enes Telli yapacak.
Telli yaptığı açıklamada, “Sorgun 1071 Spor Kulübünü kurduk. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Teknik Ekibimiz ve Futbolcularımızla bir araya gelerek önümüzdeki günlerde başlayacak olan 2. Amatör Lig’de yer alacak takımımız ile gerekli istişareleri gerçekleştirdik. Vizyon ve misyon sahibi bir kulüp olarak ilerleyen süreçte gerçekleşecek olan bütün liglerde biz varız diyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun İnşallah” ifadelerine yer verdi.
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Sorgun 1071 Spor Kulübünün Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: “Başkanı Muhammed Enes Telli, Başkan Yardımcısı Muammer Ünlü, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet  Akif Akdemir, Yönetim Kurulu Üyesi ismail Şahan, Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Çelik, Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Demirbaş, Denetim Kurulu Üyesi Mümin Gençer, Denetim Kurulu Üyesi Selim Koçak” »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Yeni Takım Kuruldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilardo turnuvası düzenlendi
Bilardo turnuvası düzenlendi
Enkazdan çıktı, yeşil sahalara koştu
Enkazdan çıktı, yeşil sahalara koştu
Hükmen galip sayıldı
Hükmen galip sayıldı
Yolları ayrıldı
Yolları ayrıldı
Yozgatspor farklı galip
Yozgatspor farklı galip
Bozokspor'a soğuk duş!
Bozokspor'a soğuk duş!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim