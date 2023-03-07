Yeni takım kuruldu

Sorgun 1071 Spor Kulübünün Başkanlığını ise Muhammet Enes Telli yapacak.

Telli yaptığı açıklamada, “Sorgun 1071 Spor Kulübünü kurduk. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Teknik Ekibimiz ve Futbolcularımızla bir araya gelerek önümüzdeki günlerde başlayacak olan 2. Amatör Lig’de yer alacak takımımız ile gerekli istişareleri gerçekleştirdik. Vizyon ve misyon sahibi bir kulüp olarak ilerleyen süreçte gerçekleşecek olan bütün liglerde biz varız diyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun İnşallah” ifadelerine yer verdi.

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Sorgun 1071 Spor Kulübünün Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: “Başkanı Muhammed Enes Telli, Başkan Yardımcısı Muammer Ünlü, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Akdemir, Yönetim Kurulu Üyesi ismail Şahan, Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Çelik, Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Demirbaş, Denetim Kurulu Üyesi Mümin Gençer, Denetim Kurulu Üyesi Selim Koçak” »Haber Merkezi