Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.322,65
ALTIN
1.115,35
DOLAR
18,89
STERLİN
22,77
EURO
20,18

Yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Yozgat Amatör 1. Küme Play-Off Ligi takımlarından Çayıralan Esnafspor da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

02 Mart 2023 Perşembe 02:00
Yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Sarı-lacivertli takım bu hafta sonu başlayacak olan lig öncesinde son hazırlık maçını yaptı.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta yer alan Suvermez Kapadokyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Nevşehir’de oynanan mücadelede her iki takımda lig öncesinde eksikliklerini görme imkânı buldu.  
Nevşehirli futbol severlerin büyük ilgi gösterdiği mücadeleyi Suvermez Kapadokyaspor 5-2 kazandı.
Yozgat 1. Amatör Küme Ligini namağlup Çayıralan Esnafspor,  bugüne kadar oynadığı hazırlık maçlarında da namağlup unvanını korumuştu. Sarı-lacivertli takım son oynadığı hazırlık maçında Suvermez Kapadokyaspor’a  5-2 mağlup olarak ilk mağlubiyetini aldı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Yeni Sezon Hazırlıkları Sürüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazırlıklar sürüyor
Hazırlıklar sürüyor
Karadavut göz doldurdu
Karadavut göz doldurdu
Müsabakalara katılamadı
Müsabakalara katılamadı
Maçlar 4-5 Martta
Maçlar 4-5 Martta
Kasapoğlu’na bilgi verdi
Kasapoğlu’na bilgi verdi
Mısır'da mindere çıkacaklar
Mısır'da mindere çıkacaklar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim