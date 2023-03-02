Yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Sarı-lacivertli takım bu hafta sonu başlayacak olan lig öncesinde son hazırlık maçını yaptı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta yer alan Suvermez Kapadokyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Nevşehir’de oynanan mücadelede her iki takımda lig öncesinde eksikliklerini görme imkânı buldu.

Nevşehirli futbol severlerin büyük ilgi gösterdiği mücadeleyi Suvermez Kapadokyaspor 5-2 kazandı.

Yozgat 1. Amatör Küme Ligini namağlup Çayıralan Esnafspor, bugüne kadar oynadığı hazırlık maçlarında da namağlup unvanını korumuştu. Sarı-lacivertli takım son oynadığı hazırlık maçında Suvermez Kapadokyaspor’a 5-2 mağlup olarak ilk mağlubiyetini aldı. »Haber Merkezi