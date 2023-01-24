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Yeni Renk “YOZGAT 66 SPOR”

Yeni kurulan Yozgat 66 Spor Yozgat 2. Yerel Amatör Kümede mücadele edecek. Futbol sevdalısı gençlerin kurduğu takım Yerel Amatörün yeni rengi olacak.

24 Ocak 2023 Salı 02:00
Yeni Renk “YOZGAT 66 SPOR”

Süleyman Kozan ve Ebubekir Kılınçaslan’ın kuruculuğunu üstlendiği yerel amatörün yeni takımı transferlerini de art arda açıklıyor.
“İDDİALIYIZ”
Yozgat 66 Spor hazırlıklarını tamamlayarak 2. Amatör Küme maçlarının başlaması için gün sayıyor. Tecrübeli isimlerle genç yetenekleri harmanlayan kırmızı-siyahlı ekip yerel amatörün yeni rengi olacak. Takım kurucularından Ebubekir Kılınçaslan yaptığı açıklamada,” Futbol sevdalısı, tecrübeli isimlerle, genç yeteneklerin harmanlandığı bir takım kurduk. Transferlerimizi birbiri ardına açıklayacağız. Spor, dostluk, kardeşliktir söyleminin tam karşılığı bir ekibiz. Kardeşlik, arkadaşlık ve takım olma ruhu ile bir araya geldik. Şuana kadar çalışmalarımız iyi gidiyor. Bir an önce 1. Amatör Kümeye çıkarak orada da hedefe oynayan bir takım olmak istiyoruz” ifadelerini kullanırken, Süleyman Kozan ise,” Şehrimizin futboluna yeni bir renk katmak için genç arkadaşlarımız ve tecrübeli arkadaşlarımızla bir araya gelerek takımımızı kurduk. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Transferlerimiz bir bir açıklanacak. İddialı bir ekibiz ve her zaman hedefe oynayacağız. Takımımızda iyi bir hava var ve bu hava maçlarımıza yansıyacak. Takımımızı kurmamızın ardından hemen antrenmanlarımıza çalışmalarımıza başladık. Şehrimize, futbol camiamıza hayırlı olsun.” dedi. »Haber Merkezi

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Yeni Renk YOZGAT 66 SPOR
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