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Yarışma sona erdi

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Yozgat’ta gerçekleştirilen ve 10 ilden 194 sporcunun katıldığı Bölgesel Kros Ligi 1’inci Kademe Yarışmaları sona erdi.

17 Kasım 2022 Perşembe 02:13
Yarışma sona erdi

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığının 2022 Yılı Faaliyet Programında yer alan Bölgesel Kros Ligi 1’inci Kademe Yarışmaları Yozgat’ta yapıldı.
Kent merkezi Kirazlı mevkisin de düzenlenen yarışmaya, Aksaray, Erzincan, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Sivas, Tokat ve Yozgat'tan 14, 16 ve 18 yaş altı U14 kızlar bin 500 metrede 44 sporcu, U14 erkeler 2 bin metrede 41 sporcu, U16 kız 2 bin metrede 29 sporcu, U16 2 bin 500 metrede erkek 32 sporcu, U18 kadın 2 bin 500 metrede 20 sporcu, U18 erkek 3 bin metrede 28 sporcu kategorilerinde yapılmış olup toplam 194 sporcu katıldı.
Yarışmada, 14 yaş altı erkeklerde Nevşehir il karmasında Yağız Pala, kadınlarda Balışeyh Kaymakamlığı ilçe karmasından Elif Narin, 16 yaş altı erkeklerde Kırıkkale il karmasından Mohammad Farhad Ozbek, kadınlarda Tokat il karmasından Sudenaz Polat, 18 yaş altı erkeklerde Sivas il karmasından Muhammet Mustafa Arslan, kadınlarda Sivas il karmasından Dilan Yılmaz birinci oldu.
Yarışmada dereceye giren sporcuların kupa ve madalyalarını Yozgat Valisi Ziya Polat verdi. »Haber Merkezi/AA

Son Güncelleme: 16.11.2022 18:14
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Yarışma Sona Erdi
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