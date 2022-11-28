Üzücü mağlubiyet

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı 40-39 mağlup oldu. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor müsabakaya kötü başladı. Takım ilk dakikalarda kalesinde gördüğü üst üste goller ile rakibi karşısında 4 sayı farkla geriye düştü. 5’inci dakikadan itibaren toparlanan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bulduğu üst üste goller ile oyuna dengeyi getirdi. Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı atılan goller ile başa baş bir mücadele şeklinde geçti. Son dakikalarda oyun hakimiyetini Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Kırşehir Belediyespor’a kaptırdı. Savunmada sıkıntı yaşayan hücumlardan da boş dönen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ilk yarıyı 19-22 geride bitirdi.

Müsabakanın ikinci yarısına Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı biraz daha hırslı başladı. Etkili bir oyun ortaya koyan kırmızı siyahlı takım önce aradaki üç sayılık farkı kapattı, ardından da bir sayı öne geçmeyi başardı. Müsabakanın ikinci yarısında inişli çıkışlı bir grafik çizen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bazen Kırşehir Belediyespor karşısında geriye düşerken, zaman zamanda etkili bir oyun ile aradaki farkı kapatmayı başardı. Son dakikalarda ise heyecan doruklardaydı. Karşılıklı atılan goller ile geçilen son dakikalarda yakaladığı kontra atağı değerlendiremeyip dönen topta kalesinde gol olunca biranda iki sayı geriye düşen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bir gol bulmasına karşılık son saniyelerde istediği golü bulamayınca sahadan 40-39 mağlubiyetle ayrıldı.

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan müsabakayı Halil Kılıç, Hamza Sukan hakem ikilisi yönetti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı kazandığı 7 tane yedi metre atışından 6’sını, konuk ekip Kırşehir Belediyespor ise kazandığı 7 tane yedi metre atışından 4’ünü golle sonuçlandırdı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Kıymet Coşgun attığı 11 gol ile takımının ve müsabakanın en golcü ismi olurken, Coşgun’u 10 gol ile Atiye Gülseven, 7 gol ile Semanur Buse Baran, 6 gol ile Hilal Doğan, 4 gol ile Rümeysa Atik, 1 gol ile de Simge İçer takip etti.

Misafir takım Kırşehir Belediyespor’a ise Gizem Yapıcı attığı 8 gol ile takımının en golcü ismi olurken Bervan Kuş, Özge Demir ve Esra Gözü 7 gol, Berfin Şen 6, Cansu Piren, Ayşe Dinç 2, Burçak Danacı ise 1 gol atmayı başardı.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Atiye Gülseven, Semanur Buse Baran ve Hilal Doğan sarı kart görürken, Atiye Gülseven ve Semanur Buse Baran iki kez, Simge İçer ise bir defa iki dakika cezası aldı. Kırşehir Belediyespor’da ise Berivan Kuş, Burçak Danacı ve Gizem Yapıcı sarı kart görürken, Berfin Şen ve Gizem Yapıcı birer kez iki dakika cezası aldı.

»Haber Merkezi