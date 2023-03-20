Uzatmalarda yıkıldı

Kırmızı Siyahlılar rakibine kendi sahasında 3-1 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. Dakikada sol kanattan gelişen Yozgatspor atağında Hüseyin Akmanın yaptığı ortasında top rakip takımın defansından sekti. Seken top Enes’in önünde kaldı vurduğu şut az farkla auta çıktı.

14. Dakikada sağ kanattan gelişen Yozgatspor atağında topla beraber rakip kaleye ilerleyen Levent topu kaleye gönderdi az farkla auta çıktı.

16. Dakikada gelişen Yozgatspor atağında topla buluşan Ünal ceza sahasına attığı pasta topla buluşan Levent topu ağlarla buluşturdu. 1-0.

18. Dakikada Yozgatspor atağında topla buluşan Hüseyin ceza sahasına topla beraber girdi vurduğu şut yandan auta çıktı.

50. Dakikada sağ kanattan gelişen Yozgatspor atağında Hüseyin’in ceza sahasına yerden attığı basla buluşan Ömer’in vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

70. Dakikada gelişen Suvermez Kapadokya atağından orta sahadan topla beraber ceza sahasına giren Mustafa’nın isabetli vuruşu Yozgatspor kalecisinin üstünden ağlarla buluştu skor 1-1 oldu.

77. Dakikada orta sahada gelişen Yozgatspor atağında topla buluşan Ünal’ın vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

89. Dakikada gelişen orta sahada gelişen Yozgatspor atağında Mücahit’in pası ile buluşan Bora çektiği şut üstten auta çıktı.

90+2. Dakikada Suvermez Kapadokya kalecisinin kontrollü vuruşu Yozgatspor defansından döndü dönen topla buluşan rakip oyuncu Salih dikkatli bir şekilde şut vurdu topu ağlarla buluşturdu skor 2-1 oldu.

90+5. Dakikada rakip takımın atağında topla buluşan Yusuf Yozgatspor kalecisinin sağ tarafından topu ağlarla buluşturdu skoru 3-1 yaptı. »Alpaslan Demir