Usta eldiven futbolu bıraktı

Tecrübeli isim Bozok dış sahada hafta sonu Divanlı Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında 1 numaralı formasını çıkararak Oğlu Azmi Altan’a teslim etti. Maç sonrası sahada pasta keserek alkışlanan usta eldiven Altan duygusal anlar yaşadı.
Yozgat SHÇEK Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada; “Kendisine yeni antrenörlük hayatında başarılar diliyoruz ve Türk sporuna daha nice güzellikler kazandırmasını temenni ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı. »Haber Merkezi
Tecrübeli isim Bozok dış sahada hafta sonu Divanlı Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında 1 numaralı formasını çıkararak Oğlu Azmi Altan’a teslim etti. Maç sonrası sahada pasta keserek alkışlanan usta eldiven Altan duygusal anlar yaşadı.