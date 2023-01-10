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Usta eldiven futbolu bıraktı

Yıllardır Yozgat SHÇEK Spor Kulübünün unutulamaz 1 numarası Mesut Altın (43) sahalara veda etti. 

10 Ocak 2023 Salı 02:00
Usta eldiven futbolu bıraktı

Tecrübeli isim Bozok dış sahada hafta sonu Divanlı Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında 1 numaralı formasını çıkararak Oğlu Azmi Altan’a teslim etti. Maç sonrası sahada pasta keserek alkışlanan usta eldiven Altan duygusal anlar yaşadı. 
Yozgat SHÇEK Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada; “Kendisine yeni antrenörlük hayatında başarılar diliyoruz ve Türk sporuna daha nice güzellikler kazandırmasını temenni ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı. »Haber Merkezi

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Usta Eldiven Futbolu Bıraktı
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