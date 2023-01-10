Usta eldiven futbolu bıraktı

Tecrübeli isim Bozok dış sahada hafta sonu Divanlı Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında 1 numaralı formasını çıkararak Oğlu Azmi Altan’a teslim etti. Maç sonrası sahada pasta keserek alkışlanan usta eldiven Altan duygusal anlar yaşadı.

Yozgat SHÇEK Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada; “Kendisine yeni antrenörlük hayatında başarılar diliyoruz ve Türk sporuna daha nice güzellikler kazandırmasını temenni ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı. »Haber Merkezi