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Üç puan Develi’nin

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele veren temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK kendi evinde konuk ettiği Develigücüspor’a 1-0 mağlup oldu.

06 Şubat 2023 Pazartesi 09:17
Üç puan Develi’nin

MAÇTAN DAKİKALAR
10’uncu dakikada Yozgatspor’un kornerden ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen İlyas Bıçakçı‘nın kafa şutu yandan az farkla auta çıktı. 
15’inci dakikada gelişen Develigücü atağında Barış Beşev’in ceza sahası dışından sert şutu üstten az farkla auta çıktı. 
21’inci dakikada gelişen Develigücü atağında Selim’in ceza sahası dışından sert şutu Yozgatspor defansına çarparak kornere çıktı. 
23’üncü dakikada gelişen Develigücü atağında Selim’in ceza sahası dışından sert şutu Yozgatspor defansına çarptı, topu önünde bulan Talha‘nın şutunu kaleci Ökkeş son anda çıkardı, dönen topu Hakan Çıtak tamamladı meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 
31’inci dakikada gelişen Yozgatspor kontratında Ünal Avcı’nın pasında topla buluşan Özgür Demir kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şut çekmekte gecikince Develigüce defansı müdahale etti meşin yuvarlak kornere çıktı. 
38’inci dakikada Yozgatspor atağında develi defansın arkasına atılan topla buluşan Ömer’in şutu kaleci de kaldı. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. 
67’inci dakikada ceza sahası önündeki karambolde Özgür Demir'e yapılan faul ile kazanılan en direk vuruşu İlyas Bıçakçı kullandı. Yerden sert şutta top auta çıktı. 
69’uncu dakikada gelişen Kayseri Develi atağında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde yerden çekilen şutu kaleci Ökkeş son anda topun sahibi oldu. 
76’ıncı dakikada konuk takımın kullandığı serbest vuruşta cezası arasında oluşan karambolde Cihat’ın kafayla kaleye bıraktığı top filelerle buluştu: 1-0. 
87’inci dakikada Develigücü ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Ömer’in dokunduğu top çizgide kaldı, topa kimse dokunamayınca tehlikeyi Develi defansı uzaklaştırdı, Yozgatspor mutlak golden oldu. »Alpaslan Demir

Son Güncelleme: 06.02.2023 09:21
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