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U14 ligi bitti

Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilcisi Alparslan Demir Yozgat U-14 liginin tamamlandığını söyledi. 

18 Mart 2023 Cumartesi 02:00
U14 ligi bitti

Ligin final maçında Yozgat Belediyesi Bozokspor U-14 takımı ile Yapıtur Yozgat 66 Gençlik spor U-14 takımı karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Bozokspor, U-14 ligini şampiyon olarak tamamladı.  Yozgat Belediyesi Bozokspor, U-14 ligi grup maçlarında Yozgat’ı temsil edecek.
Kırmızı-siyahlı takıma kupa ve madalyalarını maç sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilcisi Alparslan Demir takdim etti.
Demir yaptığı açıklamada: “U14 ligimizi  bitirmiş bulunmaktayız. Ligimizde yer alan Yozgat Belediyesi Bozok spor, Yapıtur Yozgat 66 Gençlik spor, Sorgun Gençlik spor, Yurdum Gençlik spor ve Boğazlıyan Belediye sağlık spor kulüplerimize Kulüp başkanlarımıza yöneticilerimize sporcu çocuklarımıza emniyet teşkilatımıza hakem kardeşlerimize Sağlıkçı kardeşlerimize saha komiserlerimize Hocalarımıza Antrenörlerimize ve Yozgat ASKF Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ligin son maçında Yapıtur Yozgat 66 Gençlik spor, Yozgat Belediyesi Bozok spor karşı karşıya geldi. Müsabaka Bozokspor’un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Seyretmekten büyük keyif aldığımız bir maç oldu. Bozokspor 24 puanla ligi namağlup tamamlayarak şampiyon oldu. İlimizi Türkiye şampiyonasında en güzel şekilde temsil edeceklerdir” diye konuştu. »Haber Merkezi

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U14 Ligi Bitti
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