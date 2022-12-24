Turnuvalar devam ediyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yozgat Yükseköğrenim gören öğrencilerin eğitimden kalan zamanlarını daha iyi değerlendirmek, öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak amacıyla geçen haftalarda düzenlemiş olan futbol, satranç turnuvasının ardından voleybol turnuvasında düzenleyerek öğrencilerin motivasyonuna destek oldu.

Gençlik merkezi voleybol sahasında düzenlenen turnuvaya Ahmet Efendi Yurdu, Çamlık Yurdu, Bozok Yurdu ve Esentepe Yurdu katıldı.

Çekilen kura sonucunda Ahmet Efendi Yurdu - Çamlık Yurdu, Bozok Yurdu - Esentepe Yurdu eşleşti. Yarı Final maçları sonucunda Ahmet Efendi ve Bozok Yurdu arasında ki final maçında Ahmet Efendi Yurt Voleybol takımı şampiyonluk sevinci yaşadı.

Maçın ardından şampiyon takımın kaptanı Mevlut Can Yılmaz, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenledikleri için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve Yurt Müdürlüğüne teşekkür ederek bu turnuvaların öğrenciler arasında kaynaşma ve kardeşlik duygusunun artırdığını dile getirdi.

»Haber Merkezi