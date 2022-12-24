Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.454,79
ALTIN
1.079,77
DOLAR
18,69
STERLİN
22,56
EURO
19,87

Turnuvalar devam ediyor

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hız kesmeden turnuvalara devam ediyor. 

24 Aralık 2022 Cumartesi 02:20
Turnuvalar devam ediyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,  Yozgat Yükseköğrenim gören öğrencilerin eğitimden kalan zamanlarını daha iyi değerlendirmek, öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak amacıyla geçen haftalarda düzenlemiş olan futbol, satranç turnuvasının ardından voleybol turnuvasında düzenleyerek öğrencilerin motivasyonuna destek oldu. 
Gençlik merkezi voleybol sahasında düzenlenen turnuvaya Ahmet Efendi Yurdu, Çamlık Yurdu, Bozok Yurdu ve Esentepe Yurdu katıldı. 
Çekilen kura sonucunda Ahmet Efendi Yurdu - Çamlık Yurdu, Bozok Yurdu - Esentepe Yurdu eşleşti. Yarı Final maçları sonucunda Ahmet Efendi ve Bozok Yurdu arasında ki final maçında Ahmet Efendi Yurt Voleybol takımı şampiyonluk sevinci yaşadı. 
Maçın ardından şampiyon takımın kaptanı Mevlut Can Yılmaz, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenledikleri için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve Yurt Müdürlüğüne teşekkür ederek bu turnuvaların öğrenciler arasında kaynaşma ve kardeşlik duygusunun artırdığını dile getirdi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Turnuvalar Devam Ediyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Semt sahaları yapılıyor
Semt sahaları yapılıyor
Hedef 3 puan
Hedef 3 puan
Namağlup devam
Namağlup devam
Dostluk müsabakası
Dostluk müsabakası
3-2 mağlup etti
3-2 mağlup etti
Bozokspor puansız döndü
Bozokspor puansız döndü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim