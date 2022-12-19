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Turnuvalar devam ediyor

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen turnuvalar devam ediyor.

19 Aralık 2022 Pazartesi 02:07
Turnuvalar devam ediyor

Yozgat Bozok Üniversitesinde eğitim gören ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yozgat yurtlarında kalan öğrencilere fiziksel, kültürel ve sportif faaliyetleri katkı sağlamak, öğrenimden kalan zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla yarışmalar düzenlendi.

Önce kalmış oldukları yurtlarda kendi aralarında düzenlenen yarışmaların ardından dereceye giren öğrenciler için turnuvalar düzenlendi.

Erkek ve kız yurtları kendi birincilerine belirledikten sonra üniversite öğrencileri il birinciliği için ter döktü.

Yozgat Gençlik Merkezinde yapılan turnuvada kızlar kategorisinde Kınalı Hasan Yurdunda kalan Sibel Öztürk, erkekler kategorisinde Çamlık Yurdunda kalan Ozan Çınar il birincisi oldu.

Bölgeler arası Satranç Turnuvasında Yozgat’ı temsil edecek olan Sibel Öztürk ve Ozan Çınar'a başarılar dileyen Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri önümüzdeki haftalarda diğer spor dallarında turnuvalara devam edeceklerini bildirdiler. Haber Merkezi

Son Güncelleme: 18.12.2022 17:05
Anahtar Kelimeler:
Turnuvalar Devam Ediyor
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