Turnuva başlıyor

İlçede birlik ve beraberliğin sağlanması ve sporun güzelliğini tattırmak amacıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ‘Voleybol Turnuvası’ yapılması planlandı.

Düzenlenecek olan turnuvanın 3 Ekim Pazartesi günü başlayacağını belirten Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oğuz Kağan Sungur, “Kamu kurum ve kuruluşları personellerinin, ilçede yaşayan vatandaşların ve öğrencilerin daha sağlıklı yaşaması, ilçe içerisinde sosyal ilişkilerin daha sıkı hale getirilmesi ve spor bilincinin tüm yaş gruplarına aktarılabilmesi amacıyla müsabakalar 3 Ekim de ilçe stadyumumuzda başlayacaktır. 30 Eylül Cuma günü başvuralar sona erecektir. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze gelerek başvurularını yapabilirler. İlçe içerisinde yoğun bir ilginin olduğu turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar dilerim” dedi.

»Muhammed Üstüntaş

