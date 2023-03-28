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Türkiye Şampiyonası başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği U17 Celal Atik Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta başladı.

28 Mart 2023 Salı 02:00
Türkiye Şampiyonası başladı

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Yusuf Gümüş, Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün başlayan şampiyonaya birçok ilden 350'ye yakın sporcunun katılacağını söyledi.
Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan 17 ve 20 yaş altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nın Yozgat'ta planlandığını da ifade eden Gümüş, "Bugün 17 Yaş Altı Kadınlar Güreş Şampiyonası başladı. Burada kilolarında ilk üçe giren sporcular, Antalya'da yapılacak yıldızlar turnuvasına katılacak. Orada birinci olan sporcular ülkemizi Avrupa'da temsil edecek." dedi.
U20 Nasuh Akar Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası da 29-30 Mart'ta Yozgat'ta düzenlenecek. »AA

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TURKiYE ŞAMPiYONASI BAŞLADI
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