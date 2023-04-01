Türkiye 3’üncüsü oldu

Ankara’da yapılan okul sporları müsabakalarında Muaythai spor dalında Türkiye 3’üncüsü olan Öznur Yücesoy’u Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy tebrik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Öznur Yücesoy’un inancı ve çalışmasıyla başarıya giden yolu bulduğunu kaydetti.

Müdür Aksoy açıklamasında, “Başarının sırrı inanç ve çalışmaktır. İlçemiz Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrenim gören öğrencimiz Öznur Yücesoy, inancı ve çalışmasıyla başarıya giden yolu bizlere göstermiştir. Ankara’da yapılan okul sporları müsabakalarında Muaythai spor dalında Gençler Türkiye 3’üncüsü olan öğrencimiz bizleri gururlandırmıştır. Azmi ve çalışkanlığından dolayı tebrik ediyor, başarıya ulaşmasında emekleri olan kıymetli öğretmenimi ve idarecilerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. Haber Merkezi