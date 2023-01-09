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“Transferde yanlışa düşmek istemiyoruz”

Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulüp Başkanı Celal Köse transferde asla yanlışa düşmek istemediklerini söyledi. 

09 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
“Transferde yanlışa düşmek istemiyoruz”

Takımın istediği hedeflere gitmesi için önemli isimlerle görüşmelerin sürdüğünü belirten Başkan Köse, “Transferde ince eleyip sık dokuyoruz. Alacağımız isimlerin takıma direkt katkı yapmasına özen gösterirken, takımın mali yapısını da göz önüne almak zorundayız” dedi.
Bozokspor, dış transferde takıma direkt katkı sağlayacak, takımı şampiyonluk hedeflerine ulaştıracak isimlerle masaya oturacak.
Bozokspor Yönetimi, giden isimlerin yerini doldurmak, takımın mutlak şampiyonluk hedeflerine ulaşmak için çok önemli isimleri kadrosuna katacağı öğrenildi. 
Teknik ekibin verdiği raporun ardından belirlenen mevkilerdeki eksikliği ortadan kaldırmak için harekete geçen Yönetimin görüştüğü isimlerin Antalya kampına gelerek denemeden geçirilmesi bekleniyor.
Takımın ikinci yarıda beklenilen çıkışı yapması ve şampiyonluk hedefine ulaşması için kadroya önemli isimlerin dahil edileceği öğrenildi. İlk yarı biter bitmez öncelikle Teknik Direktör Adnan Avcu’nun Kulüp Başkanı Celal Köse’ye isimlerini verdiği oyuncuların Antalya kampına davet edilmesi bekleniyor. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 08.01.2023 15:09
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