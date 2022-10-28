Trabzon yolcuları

Ligin ilk iki haftasında bir galibiyet bir beraberlik alan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibini deplasmanda yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Hafta başında Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip bugün son çalışmalarını tamamlayarak Trabzon’a gidecek. Milli takım kampında yer alan Atiye Gülseven’in de yer alacağı müsabakada hedef galibiyet.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enes Atmaca, yarın deplasmanda zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi.

Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Ortahisar Belediyespor karşısında galibiyet hedeflediklerini dile getiren Atmaca, ‘’Trabzon temsilcisi ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Bugün son hazırlıklarımızı tamamlayarak Trabzon’a gideceğiz. Çok iyi hazırlandığımız müsabakadan puan yada puanlar ile dönmek istiyoruz. Ligin ilk iki haftasında istediğimiz sonuçları aldık ve şuanda puan cetvelinin ikinci sırasında bulunuyoruz. Biz bütün müsabakalarımıza kazanmak için çıkıyoruz, bizim için rakibin küçüğü büyüğü yok alınacak müsabakalar var. İyi bir takımız ve aramıza yeni katılan üç oyuncumuz da takımımıza ısındılar. İnşallah yarın zorlu müsabakadan puanlar ile döneriz’’ dedi. »Haber Merkezi

