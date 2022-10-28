Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 6
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.934,52
ALTIN
994,32
DOLAR
18,61
STERLİN
21,62
EURO
18,64

Trabzon yolcuları

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yarın deplasmanda Ortahisar Belediyespor ile oynayacağı müsabaka için bugün Trabzon’a hareket edecek.

28 Ekim 2022 Cuma 02:11
Trabzon yolcuları

Ligin ilk iki haftasında bir galibiyet bir beraberlik alan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı güçlü rakibini deplasmanda yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. 
Hafta başında Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip bugün son çalışmalarını tamamlayarak Trabzon’a gidecek. Milli takım kampında yer alan Atiye Gülseven’in de yer alacağı müsabakada hedef galibiyet. 
Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enes Atmaca, yarın deplasmanda zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. 
Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Ortahisar Belediyespor karşısında galibiyet hedeflediklerini dile getiren Atmaca, ‘’Trabzon temsilcisi ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Bugün son hazırlıklarımızı tamamlayarak Trabzon’a gideceğiz. Çok iyi hazırlandığımız müsabakadan puan yada puanlar ile dönmek istiyoruz. Ligin ilk iki haftasında istediğimiz sonuçları aldık ve şuanda puan cetvelinin ikinci sırasında bulunuyoruz. Biz bütün müsabakalarımıza kazanmak için çıkıyoruz, bizim için rakibin küçüğü büyüğü yok alınacak müsabakalar var. İyi bir takımız ve aramıza yeni katılan üç oyuncumuz da takımımıza ısındılar. İnşallah yarın zorlu müsabakadan puanlar ile döneriz’’ dedi. »Haber Merkezi
 

Son Güncelleme: 27.10.2022 17:44
Anahtar Kelimeler:
Trabzon Yolcuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazırlıklar sürüyor
Hazırlıklar sürüyor
Sözleşme imzalandı
Sözleşme imzalandı
Minikler şampiyonası
Minikler şampiyonası
Kazanan Yerköy
Kazanan Yerköy
Beraberlik ile bitti
Beraberlik ile bitti
Kazanmaya devam
Kazanmaya devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim