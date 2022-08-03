Teknik Direktör belli oldu

Yardımcı antrenörlüğünü ise yardımcı antrenör Temin Süngürlü ve kaleci hocası Serkan Koşar yapacak.

Silifkespor, Gaziantep Gaskispor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Eskişehirspor, Tarsus İdman Yurdu, Adanaspor, Adanademirspor, Sakaryaspor, Van Belediyespor ve Çankırı spor takımlarında 16 sene profesyonel futbol oynayan Alper Yeşil, 3 kez 2. lig gol kralı oldu. Eskişehir spor ve Adanaspor TFF 2.lig şampiyonluğu yaşayan Yeşil, Türkiye liglerinde 150 gol attı. Adanaspor altyapı ve A Takım 6 sezon Eyüp Arın hoca ile birlikte çalışan Yeşil, Kahramanmaraş spor yardımcı antrenörlük ve Burhaniye Belediyespor’un teknik sorumluluğunu yaptı.

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