“Tek düşüncemiz lig”

Yozgat kampında takım olma yolunda eksikliklerini giderme çalışmalarının üzerinde durduklarını ve genel olarak iyi bir yol kat ettiklerini belirten Dündar, “Şampiyonluk iddiamız az da olsa var ama bunu yakalamak için tüm maçlarımızı kazanmak zorundayız. Oyuncularımıza kamp boyunca bunu anlatmaya ve sahada uygulattırmaya çalıştık” dedi.

Dündar, “Çok zorlu bir dönemeçte görevi devraldık. İyi futbol oynuyoruz ama bunu bazı maçlarda sonuca yansıtamamış olmanın sıkıntılarını yaşadık. Şu an için durumumun çok iyi olduğunu söylemek mümkün görünmüyor ama 3 puanlı sistemde her şey mümkün. Ne yazık ki ligde kalmak için bir başka Yozgat takımı ile yarışıyoruz. Arada 9 puanlık bir fark var bizim hedefimiz öncelikle bunu kapatıp, yarışa ortak olmaktır. Zor ama imkânsız değil. Bunun için ikinci yarıda çok dikkatli olmalıyız. İkinci yarı başlayana kalan eksikliklerimizi gidermeye yönelik çalışmalar üzerinde durarak lige her açıdan hazır bir şekilde girmek istiyoruz" dedi. »Haber Merkezi